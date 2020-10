Le smartphone le plus sûr désigné par des analystes

Nokia, la marque de smartphones à base Android appartenant à la société finlandaise HMD Global, est le smartphone le plus «sûr», d'après le classement établi par Counterpoint Research et paru le 27 octobre.

Grâce à ses mises à jour du logiciel et de la sécurité les plus rapides parmi les smartphones présents sur le marché, la société finlandaise HMD Global, à laquelle appartient la marque Nokia, occupe la première place dans le classement des smartphones les plus sûrs, établi par Counterpoint Research. Le tri, reposant sur quatre facteurs -à savoir: logiciel, sécurité, qualité de fabrication et la recommandation d'entreprises- , a été publié le 27 octobre sur le site de la société mondiale d'analyse.

«Pour la deuxième année consécutive, les téléphones Nokia sont placés en tête de notre classement pour ce qui est de la fourniture des mises à jour du logiciel et celles de sécurité les plus complètes et représentent la proportion la plus élevée des recommandations pour une utilisation en entreprise», a declaré le VP & Research Director de Counterpoint Research, Peter Richardson, dont les propos sont cités dans le communiqué de la société.

L'homme a par ailleurs précisé qu’avec la digitalisation généralisée, accélérée notamment par la pandémie de Covid-19, les smartphones devenaient plus vulnérables aux cyberattaques. Les mises à jour du logiciel et celles de sécurité étant donc essentielles pour le bon fonctionnement d’un appareil.

Qui plus est, les téléphones Nokia mènent le classement en matière de qualité de fabrication, l’entreprise appliquant des tests plus rigoureux que la moyenne lors de la production, a-t-il détaillé.

D’autres marques au top

Selon M.Richardson, les performances des téléphones Nokia «continuent d'être un avantage concurrentiel par rapport aux autres marques de smartphones de l'écosystème Android». Nokia mise à part, la société chinoise OnePlus, qui fournit également des mises à jour rapides du logiciel, figure dans le top-4, suivis par l’entreprise coréenne Samsung et realme, un autre fabricant chinois.