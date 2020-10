Des astronomes découvrent une molécule organique inexistante sur Terre

En étudiant l’atmosphère du plus grand satellite de Saturne, Titan, des astronomes y ont découvert un composé chimique très rare qui n’existe sur la Terre qu’en laboratoire et qui peut participer à la formation de composés organiques plus complexes pour donner naissance à la vie, relate The Astronomical Journal.

Des astronomes ont découvert dans l'atmosphère de Titan du cyclopropénylidène, une molécule extrêmement rare composée d'atomes de carbone et d'hydrogène qui ne se trouve sur aucune planète étudiée, en l’état actuel ses connaissances, rapporte The Astronomical Journal.

Titan, le plus grand satellite de Saturne, est le seul corps céleste à l'exception de la Terre où du liquide est présent à la surface. Les mers et les lacs de Titan sont composés d'hydrocarbures liquides et les scientifiques suggèrent qu'il peut y avoir de la vie.

Les astronomes dirigés par Conor Nixon du Centre de vol spatial Goddard de la NASA ont utilisé le radiotélescope ALMA situé dans le désert chilien d'Atacama pour rechercher des molécules organiques dans l'atmosphère de Titan.

Dans les couches supérieures fines, ils ont découvert le spectre d'un composé inconnu. En le comparant à une base de profils chimiques, les scientifiques ont constaté qu'il s'agissait de cyclopropénylidène (C3H2), une molécule très rare à base de carbone, qui n'existe sur Terre qu'en laboratoire. Elle ne peut pas exister longtemps dans l'atmosphère parce qu'elle interagit très facilement avec d'autres molécules en formant des composés plus complexes. Le cyclopropénylidène n'avait jamais été détecté dans le système solaire. Théoriquement, il ne peut rester stable que dans un espace interstellaire froid où il n'existe presque aucune interaction chimique.

Un composé rare et particulier

Ce composé est particulièrement intéressant pour les scientifiques car ses molécules circulaires, composées de trois atomes de carbone, ont pu former des blocs de construction pour des molécules organiques plus complexes pour donner naissance à la vie sur Terre.

«Le caractère cyclique de la cyclopropénylidène ouvre une branche supplémentaire de la chimie qui permet de créer des molécules biologiquement importantes», indique un communiqué de presse du centre Goddard.

Plus la molécule est petite, plus elle a de potentiel. Les scientifiques suggèrent que les réactions impliquant de petites molécules avec moins de connections, comme le cyclopropénylidène, se produiront plus rapidement que les réactions impliquant des molécules grandes et complexes.

Avant cela, les chercheurs ont pensé que la plus petite molécule d'un anneau d'hydrocarbures était le benzène (C6H6) qui avait déjà été détecté dans l'atmosphère de Titan. Les chercheurs suggèrent que l'atmosphère supérieure de ce satellite est si fine que le cyclopropénylidène est capable de s’y conserver.

«Titan est unique dans notre système solaire. Il s'avère être un trésor de nouvelles molécules. Nous pensons que Titan est un vrai laboratoire où on peut observer une chimie comme celle de l’ancienne Terre quand la vie y est née», a résumé Conor Nixon.