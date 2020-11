Disney développe un robot au «regard humain» - vidéo

Disney Research a développé un système pour aider les robots humanoïdes à établir un contact visuel avec les humains, raconte le magazine Gizmodo.

Prénommé Gaze, ce qui signifie regard en anglais, le robot a effectivement pour principale caractéristique de donner un «regard humain».

Le robot de démonstration tourne non seulement son «visage» vers la personne qui le regarde, mais il est aussi capable d'imiter des saccades oculaires, un bref et rapide mouvement des yeux entre deux positions stables et les mouvements naturels de la tête lors de la respiration.

«Nous cherchons à créer une interaction qui donne une illusion de vie», ont expliqué ses créateurs.

Ses futurs usages

Selon le média, le modèle a l'air assez intimidant car il n'a pas de peau. Mais la technologie a de bonnes perspectives: elle peut trouver des applications dans les Disneyland du monde entier, où des personnages animatroniques sont utilisés.

De plus, les expressions faciales humaines seront utiles à long terme pour le développement des androïdes et de l’intelligence artificielle.