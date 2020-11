Des hackers affirment déjà avoir piraté la dernière version des iPhone

L'équipe de l'outil de jailbreak Checkra1n vient de publier une nouvelle mise à jour pour celui de la dernière version d’iOS.

Selon les hackers, le logiciel qui permet d'accéder aux fichiers du système est entièrement compatible avec les smartphones à puces A10 et A10X, que comprennent l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus. Ils notent que l'iPhone 8, 8 Plus et l'iPhone X bénéficieront d'un soutien limité.

Corrections de bogues

Les hackers soulignent que dans la nouvelle version du logiciel plusieurs bogues ont été corrigés. Parmi eux, des plantages ou blocages à différentes étapes du démarrage, un problème lié au mode de restauration de l’iPhone, ainsi qu’un autre concernant l'interface graphique.

Le 5 novembre, Apple a lancé la dernière version en date de son système d’exploitation mobile, iOS 14.2, qui introduit plusieurs évolutions.

La mise à jour permet ainsi aux utilisateurs de profiter de widgets déplaçables ainsi que de plus de 100 nouveaux emojis, parmi lesquels des animaux, des aliments, des instruments de musique ou des visages. D’autres fonctionnalités sont l’intégration du LiDAR à la loupe, de nouveaux contrôles AirPlay ou encore la nouvelle fonctionnalité d’Interphone.