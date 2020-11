Classement des mots de passe les plus répandus, version 2020

Le mot de passe le plus populaire en 2020 -et donc le moins sûr- est «123456», a annoncé ce jeudi 19 novembre, le service de stockage de mots de passe avec chiffrement NordPass, publiant un classement des 200 mots de passe les plus fréquents de l’année.

Rien qu’en 2020, les comptes Internet protégés par «123456» ont été piratés plus de 23 millions de fois, selon le service. En 2019, Clubic.com a rapporté que «123456» se trouvait en tête des classements des mots de passe les moins sûrs depuis 2013.

Le top-10 des pires mots de passe établi par NordPass comprend en outre les combinaisons «123456789», «picture1», ainsi que «password», «12345678», «111111», «123123», «12345», «1234567890» et «senha» («mot de passe» en portugais).

La plupart des 200 mots de passe figurant sur la liste peuvent être craqués en moins d’une seconde. Il faudra attendre 10 secondes pour craquer «senha» et trois heures pour «picture 1», un nouveau venu dans le classement, note NordPass.

Selon les analystes de la société, les utilisateurs préfèrent les mots de passe simples et faciles à mémoriser. Des mots vulgaires, des prénoms et des plats servent aussi très souvent de mots de passe et seraient donc à éviter.

Que faire?

NordPass donne des conseils aux utilisateurs souhaitant mieux protéger leurs comptes sur internet.

«Évitez d'utiliser des mots du dictionnaire, des combinaisons de nombres ou de touches adjacentes. Par exemple, «password», «qwerty» ou «123456» sont des mots de passe terribles, car ils sont trop faciles à déchiffrer. De plus, évitez les caractères répétitifs, tels que «aaaa» ou «123abc», et ne choisissez en aucun cas des mots de passe basés sur des informations personnelles qui pourraient ne pas être totalement confidentielles, telles que votre numéro de téléphone, votre date de naissance ou votre nom», indique le service.

Selon NordPass, il faut éviter d’utiliser les mêmes mots de passe sur plusieurs comptes, mais en créer pour chaque compte et les rendre les plus longs possible, composés de 12 caractères ou encore plus.

«Utilisez un mélange de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de symboles pour réduire considérablement le risque de déchiffrage. Changez vos mots de passe au moins tous les 90 jours. Pour créer un mot de passe complexe et robuste, profitez d'un générateur de mots de passe», note le service.