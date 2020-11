Un rover martien de la NASA capte des sons lors de son vol vers la planète rouge

Un microphone à bord du rover Mars 2020 Perseverance de la NASA a capté les sons émis par la sonde spatiale qui vole dans l'espace interplanétaire, annonce l’agence dans un communiqué.

L’agence a publié un fichier audio de 60 secondes enregistré le 19 octobre lors d'une vérification en vol du système de caméra et de microphone. Il est notamment possible d’entendre le léger vrombissement provenant de la pompe à fluide de rejet de chaleur du rover qui fait partie du système thermique et aide à maintenir le bon fonctionnement des composants de l’engin à très basses températures.

Bien que le vide de l'espace soit loin d'être un environnement optimal pour la transmission des ondes sonores, explique l’agence, cela ne signifie pas que le son ne peut se rependre autrement. Les ondes sonores peuvent passer par des objets solides et les vibrations être enregistrées et transformées en un signal électrique.

«Aussi génial qu’il soit de capter un peu d'audio sur les opérations des vaisseaux spatiaux en vol, ce fichier a une signification plus importante. Il signifie que notre système fonctionne et est prêt à essayer d'enregistrer une partie du son lors d'un atterrissage sur Mars», explique l’ingénieur de la NASA Dave Gruel.

Mission Mars 2020

Lancé fin juillet 2020 vers Mars, le rover Perseverance a été conçu pour chercher des traces d'anciens microbes éventuellement présents sur la planète il y a trois milliards d'années.

Porté par l'hélicoptère Ingenuity Mars, le rover doit entrer dans l’atmosphère martienne le 18 février 2021 à 12h47, heure du Pacifique, et toucher le cratère Jezero 410 secondes plus tard.