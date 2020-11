Voici ce qu’il convient de supprimer régulièrement de son smartphone

Pour ne pas ralentir le fonctionnement de son téléphone, il importe de désinstaller régulièrement les applications qui ne sont plus utilisées et de contrôler le stockage du cloud, conseille un spécialiste russe.

Les applications non utilisées surchargent la mémoire du smartphone, c’est pourquoi il importe de les supprimer chaque mois, a conseillé dans un entretien avec l’agence Prime Denis Kouskov, directeur d’un bureau d’analyse.

Veiller à nettoyer le cloud

La plupart des utilisateurs installent sur leur smartphone 100 applications ou plus afin d’accomplir une multitude de tâches mais n’utilisent constamment que 10 d’entre elles, selon lui. Il faut donc répertorier le contenu de son téléphone pour supprimer celles inutiles car elles consomment de la mémoire et s’actualisent sans cesse.

Pour accélérer le fonctionnement, il faudrait aussi désactiver les notifications push des applications non utilisées.

Il importe pareillement d’effacer les fichiers inutiles du cloud afin de ne pas augmenter le volume des données transmises et de ne pas payer davantage pour le stockage. Il ne faut pas non plus enregistrer dans la mémoire du téléphone toutes les photos et vidéos qui arrivent via les messageries, a conclu M. Kouskov.