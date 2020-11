Le secret de la photo idéale avec un smartphone révélé par un spécialiste

Dans un entretien à l’agence Prime, le spécialiste principal chargé des tests des produits numériques au sein de l’agence russe de la qualité (Roskatchestvo), Sergueï Kouzmenko, a fourni quelques consignes pour prendre les meilleures photos possibles avec un smartphone.

Selon lui, chaque appareil contient de nombreux paramètres qui peuvent affecter considérablement l’image et il faut les utiliser correctement.

«Utilisez le moins possible le flash, puisqu’il gâche la reproduction des couleurs, met en évidence des détails inutiles et déforme complètement les couleurs», explique-t-il, par exemple.

Ne pas utiliser le zoom

En outre, la focalisation sur les objets est nécessaire, car dans certains smartphones, cela n'est possible que manuellement.

«Il vaut mieux ne pas utiliser le zoom, car il détériore la clarté et la netteté, et parfois même des pixels apparaissent sur la photo. Et l'essentiel est de garder l'appareil photo propre, puisque la qualité de la photo peut être perturbée même par de la poussière ordinaire», souligne le spécialiste.

Il y a également plusieurs éditeurs photos capables d’améliorer la qualité de l'image. Il est préférable d’avoir recours aux applications gratuites les plus populaires, résume-t-il.