Une défaillance du système électrique affecte le segment américain de l'ISS

L'alimentation de plusieurs équipements a été coupée dans le segment américain de la Station spatiale internationale suite à une panne d'électricité, selon les communications entre l'équipage et la Terre retransmises par la NASA.

Les entretiens en cours entre l'équipage américain de la Station spatiale internationale (ISS) et la Terre retransmis par la NASA font état d'une panne d'électricité dans le segment américain de la station.

Huit panneaux solaires installés en dehors du segment américain de la station produisent de l'électricité, chacun avec son propre réseau électrique.

Samedi 12 décembre au matin, un spécialiste du Centre spatial de Houston a annoncé à l'astronaute américaine Kathleen Rubins que le bloc de charge-décharge d'une batterie était hors service.

Un ordinateur, un gyroscope et les transmissions haut débit coupés

Subséquemment, l'alimentation en électricité d'un des huit réseaux d'alimentation du segment américain a été réduite d'un tiers. Cela a nécessité de déconnecter les capteurs de fumée et un ordinateur. Les transmissions haut débit avec la Terre et un des quatre gyroscopes qui assurent la stabilisation et l’orientation de la station orbitale sont également coupés.

Actuellement, les cosmonautes russes Sergueï Ryjikov et Sergueï Koud-Svertchkov, les Américains Kathleen Rubins, Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker ainsi que le Japonais Soichi Noguchi se trouvent sur l’ISS.