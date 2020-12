Un spray contre l’obésité conçu par des chercheurs dijonnais

Manger moins pour garder la ligne ou maigrir, et ce sans aucun effort? Le rêve de nombre d’entre nous pourrait se réaliser prochainement grâce à un simple coup de spray dans la bouche. Naïm Khan, chef du laboratoire physiologie de la nutrition et toxicologie (Inserm-AgroSup - université de Bourgogne), se penche sur le problème depuis plusieurs années. Il est d’ailleurs devenu lauréat du prix Alimentation Nutrition «pour ses travaux sur la perception gustative des lipides alimentaires: synthèse des leurres lipidiques – une arme contre l’obésité», indique le site de l’Académie nationale de médecine.

«On a constaté que les personnes obèses adorent le gras. Elles aiment bien les lipides alimentaires», explique Naïm Khan à France 3 Bourgogne-Franche-Comté.

Le système biologique de détection gustative des composants alimentaires chez l’homme génère des sensations de plaisir ou de dégoût qui régulent l’envie et la consommation. Ce qui détermine souvent nos choix. Après plusieurs années de recherches, les scientifiques dijonnais ont constaté que certains sujets obèses avaient une préférence pour les aliments riches en graisses , indique l’Institut national supérieur des sciences agronomiques de l’alimentation et de l’environnement (AgroSup).

Selon le site de l'université de Bourgogne, l’équipe a constaté chez nombre d’obèses «une baisse de la perception orosensorielle (goût) lipidique, donc une baisse de plaisir alimentaire». Et pour obtenir ce plaisir, ils «mangent de plus en plus de lipides».

Des essais chez l’homme

Ce constat a poussé l'équipe de Naim Khan à travailler sur des molécules de plaisir artificiel. Son équipe a synthétisé des «leurres lipidiques» pour mimer le goût du gras.

«On peut faire des molécules, des faux gras, ce qu'on appelle des leurres lipidiques, qui vont venir se fixer sur les récepteurs gustatifs, les papilles gustatives, des personnes obèses et vont déclencher une perception intense de plaisir alimentaire par le cerveau. C'est un peu la même chose que les édulcorants, qui permettent aux diabétiques d’avoir le même plaisir qu’avec du sucre. C’est cela qu’on développe pour la première fois dans le monde.»

Les molécules synthétisées agissent sur les récepteurs au niveau des papilles gustatives et diminuent la prise alimentaire lipidique et l’obésité chez la souris. Ces agents n'ont aucun effet chez la souris mince.

Des essais chez l’homme sont prévus très prochainement.

Deux demandes de brevet européen dans la catégorie innovation ont été déposées en 2019, ajoute AgroSup sur son site.