Apple préparerait une version moins chère des AirPods Pro

En 2021, Apple envisage de lancer une version plus abordable des AirPods Pro, à en croire un article du site spécialisé The Elec. La version Lite de ce produit phare de la marque à la pomme serait privée de la réduction active de bruit, ce qui permettrait la réduction du prix des écouteurs.

La version Lite des AirPods Pro, qui coûterait 20% moins cher que le modèle initial de ce produit phare d’Apple, pourrait voir le jour en 2021, indique un article du site spécialisé The Elec paru le 16 décembre. Alors que la version classique des AirPods Pro, lancée il y a un an et dont le prix conseillé est de 279 euros, est dotée d'une technologie de réduction active de bruit (active noise control), la version Lite en sera privée. La puce H1 sera en revanche conservée.

D'après The Elec, Apple avait initialement prévu de lancer une version Lite juste après le lancement des Airpods Pro en octobre 2019, mais la société a renoncé à ses plans, les AirPods Pro se vendant mieux que prévu. L'entrée sur le marché de cette nouvelle version un an après aurait pour but d’augmenter les ventes de la série AirPods en général, ainsi que celles d'accessoires en particulier, explique le site.

À noter: Apple vient de présenter son premier casque sans fil, les AirPods Max.