Un serpent au système d’écailles atypique découvert dans le nord du Vietnam

Des herpétologistes ont découvert au Vietnam un serpent qui n'avait jamais été décrit jusqu'à maintenant et qui se caractérise par des écailles ne se chevauchant pas.

Une équipe internationale de chercheurs a découvert une nouvelle espèce de serpent au Vietnam. C’est lors d'une étude dans la province de Ha Giang, dans le nord du pays, que les herpétologistes sont tombés sur le spécimen. Des analyses génétiques ont permis de confirmer que l’espèce était inconnue jusqu’à maintenant, indiquent les auteurs de la découverte dans un article publié il y a quelques jours dans la revue BioOne.

#Vietnam 🇻🇳

Voici un serpent irisé aux écailles réfléchissantes retrouvé au nord du pays en 2019. Cette nouvelle espèce a été appelée Achalinus zugorum 🐍🌿



Crédit photo : SMS/CVN pic.twitter.com/7SBc71XjTt — Asie Histoire (@AsieHistoire) December 14, 2020​

Le nouveau serpent appartient au genre Achalinus se caractérisant par une organisation peu commune d'écailles qui ne sont pas imbriquées. Ainsi, celles du dos forment un motif dissocié et ne se chevauchent pas, notent les experts. En outre, ces serpents possèdent 28 dents, toutes de taille identique.

Vietnam'da yeni bir yılan türü keşfedildi. Koyu renge sahip olmasıyla birlikte parıldayan yeni türe 'Achalinus zugorum' adı verildi. pic.twitter.com/o9JYP8tY7L — 10/10 National Geography (@ononnatgeo) December 14, 2020​

Le fait que ces reptiles mènent un mode de vie très discret pourrait expliquer pourquoi les études les concernant sont quasi inexistantes.

Une espèce aux données insuffisantes

L’étude du serpent sera poursuivie pour mieux connaître sa biologie et son comportement afin d’élaborer et mettre en œuvre des stratégies de conservation et de gestion appropriées pour assurer la survie à long terme de ces serpents.

L’étude précise que les données disponibles actuellement sont insuffisantes pour faire des conclusions sur la répartition ou l'état de la population, ce qui rend impossible l’évaluation d’un éventuel risque d'extinction. Les auteurs placent le serpent dans la catégorie des espèces à données insuffisantes sur la liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN, 2020).

Les serpents du genre Achalinus sont répartis dans l'est de l'Asie. Le nord du Vietnam abrite six espèces à lui seul.