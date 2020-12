Le premier smartphone 5G au monde avec un écran noir et blanc présenté en Chine - photos

Le smartphone Hisense A7 5G à écran E-ink noir et blanc, compatible avec la 5G, a été commercialisé par une entreprise chinoise ce 22 décembre. Cet appareil est le premier au monde qui supporte la nouvelle génération de la téléphonie mobile et qui fait également office de liseuse.

L’entreprise chinoise Hisense a présenté ce 22 décembre un smartphone inhabituel compatible avec la 5G. Son écran est monochrome, basé sur la technologie du papier électronique, indique News Areena.

Le Hisense A7 5G est le premier smartphone à écran E-ink au monde avec connectivité 5G, mesurant 6,7 pouces. Exclusif en Chine, il est vendu pour environ 250 euros.

Grâce à son écran noir et blanc, l’appareil peut servir de liseuse.

Caractéristiques techniques

Le smartphone est alimenté par la plateforme Unisoc Tiger T7510 avec un microprocesseur à huit cœurs. Le téléphone est également doté de 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage interne.

Contrairement à la plupart des téléphones sur le marché, celui-ci comprend également une prise casque 3,5 mm ainsi qu'un convertisseur numérique-analogique AK4377AECB avec prise en charge de l'audio haute résolution.

HiSense A7 5G: así es el primer móvil 5G con pantalla de tinta electrónica https://t.co/KKyu2vdckg pic.twitter.com/RFd3dsCXNh — Cayme Informatica (@CaymeInfor) December 22, 2020​

En outre, s’y trouve un panneau mat AG (anti-éblouissement) abritant une seule caméra accompagnée d'un flash LED à l’arrière du smartphone. Le corps du dispositif abrite également un capteur d'empreintes digitales capacitif.

La série de smartphones Hisense A est connue pour son affichage E-ink. Auparavant, l’entreprise avait lancé les premiers smartphones à écran multicolore E-ink, à savoir les modèles Hisense A5C, Hisense A5 Pro, Hisense A5 Pro CC, sans connectivité 5G.