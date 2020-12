Une photo d’un «ange» a été prise près du pôle sud de Mars

Une image de ce qui ressemble à un «ange», avec des ailes et un nimbe, a été prise par la sonde spatiale Mars Express près du pôle sud de la Planète rouge, selon l'Agence spatiale européenne qui a posté le cliché sur son site.

Le paysage étrange de cette zone forme une silhouette ailée et nimbée, d’après une image mise en ligne par l’ESA. Cet «ange» est composé de dunes inhabituellement disposées, riches en minéraux comme l'olivine et les pyroxènes. En ce qui concerne la «tête» et le «nimbe», ils sont formés d'un cratère, créé suite à la chute d'un corps céleste.

Les scientifiques ne savent pas encore pourquoi des dunes sont disséminées sur toute la planète. Selon l’une des théories, les minéraux étaient au départ enfouis bien plus profondément et ont fait surface via une activité volcanique ancienne.

Le pôle sud, où «l’ange» a été photographié, est généralement recouvert d'une calotte glaciaire de plus de 1,5 km d'épaisseur. Or, puisque c’est actuellement l’été dans l'hémisphère sud de la planète, la couche de glace y est bien plus fine.