Une inquiétante conséquence de la pandémie décrite par des scientifiques

Suite à la pandémie et au fait d’avoir prescrit des antibiotiques plus souvent, des microbes pourraient devenir plus résistants. De ce fait, des scientifiques mettent en garde contre une situation où d'ici 2050 environ 10 millions de personnes pourraient mourir chaque année d'infections résistantes, est-il indiqué dans la revue PLOS Pathogens.