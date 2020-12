Ces smartphones ne pourront plus utiliser WhatsApp à partir du 1er janvier 2021

WhatsApp cessera de fonctionner sur certains smartphones à partir du 1er janvier en raison des mises à jour des systèmes d’exploitation, rapporte le site Techradar.

Ainsi, tous les iPhone qui n’ont pas au moins iOS 9 ne pourront plus bénéficier de la messagerie électronique. Autrement dit, tous les iPhone 4 et modèles antérieurs. Les modèles 4S, 5, 5S, 5C, 6 et 6S devront mettre à jour leur système d’exploitation pour passer à iOS 9 ou une version ultérieure pour continuer à utiliser WhatsApp.

Des smartphones sous Android

Cela concernera également les smartphones dont la version est antérieure à Android 4.0.3. Les modèles de téléphones portables comme HTC Desire, LG Optimus Black, Motorola Droid Razr ou même le Samsung Galaxy S2 ne pourront plus avoir WhatsApp.

Pour éviter cet inconvénient, le site Techradar recommande de vérifier la version du système d’exploitation.