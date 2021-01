Ces effets secondaires dangereux du café décaféiné

La consommation de café décaféiné peut aussi avoir certains risques pour la santé, malgré le fait qu’il ne contient pas de caféine, est-il écrit sur Eat This, Not That!. Parmi les effets secondaires énumérés, le média évoque le niveau de cholestérol, l’influence sur le système nerveux, ainsi qu’un risque de cancer.

Alors que souvent le café décaféiné est considéré comme une alternative saine au café avec de la caféine, des diététiciens et médecins qui dénoncent ce fait sont nombreux, insiste Eat This, Not That!

Après avoir consulté plusieurs spécialistes dans le domaine, le média a expliqué pourquoi la consommation de café décaféiné peut être aussi dangereuse ou nuisible pour la santé.

Premièrement, avec le café sans caféine, il y a la probabilité d’ingérer des produits chimiques dangereux. Les grains de café contiennent naturellement de la caféine, le fait de l’enlever est difficile et souvent fait de façon industrielle.

«Les grains sont trempés dans un solvant chimique qui fait sortir la caféine. Certains des solvants sont les mêmes utilisés dans le diluant pour peinture ou le dissolvant», a expliqué au média William Li, médecin, président et directeur médical de la Angiogenesis Foundation.

Effets des produits chimiques

En outre, ces produits chimiques peuvent provoquer des problèmes de santé importants. Par exemple, le chlorure de méthylène n’est pas un produit chimique léger. Le médecin Rashmi Byakodi a souligné qu’inhaler cette substance irrite le nez, la gorge et affecte le système nerveux.

«Il est admis qu’il ralentit temporairement notre système nerveux central», a confirmé la médecin Ava Williams.

Ces produits chimiques peuvent affecter le système nerveux, provoquer l’arthrite rhumatoïde et présenter même un risque de cancer.

Niveau de cholestérol

Ensuite, le café décaféiné peut augmenter le niveau de cholestérol. Il «est typiquement fait d’un grain qui contient plus de gras que les grains arabica, qui pourraient affecter le niveau de cholestérol et à long terme aussi la santé du cœur», selon la médecin Olivia Audrey.

En plus, les gens qui boivent du café décaféiné perdent les avantages évidents de consommer une substance naturelle, le café a des avantages pour la santé que le café décaféiné n’a pas.

Le médecin Li précise qu’il y a «beaucoup de substances chimiques bioactives naturelles qui stimulent vos défenses de santé», qui sont perdues lors de la décaféination. Une d’entre elles en particulier est l’acide chlorogénique, il «peut activer votre immunité et ralentir même le vieillissement cellulaire», souligne le médecin.

Moins acide?

Enfin, en consommant du café décaféiné, les gens conservent les inconvénients du café normal. D’après William Li, le café décaféiné contient toujours de la caféine, environ 5%.

En guise de conclusion, bien que le café décaféiné soit moins acide, le diététicien Noman Imam explique qu’il peut encore augmenter les concentrations sériques de gastrine, ce qui déclenche l’acidité.