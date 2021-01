La première voiture électrique de Sony testée en Autriche – vidéo

Les essais sur la voie publique de la première voiture électrique de Sony, la Vision-S, ont commencé en Autriche. L’entreprise japonaise et ses partenaires évaluent la sécurité du véhicule et testent les technologies utilisées. Sony a partagé une vidéo sur chaîne YouTube.



La voiture a été présentée lors du salon CES 2021 (Consumer Electronics Show) consacré à l'innovation technologique en électronique grand public qui se tient annuellement début janvier à Las Vegas.Dans un communiqué publié le 12 janvier, Sony annonce que le prototype de la Vision-S a été achevé en décembre 2020. La société s’engage à continuer la mise au point du véhicule et dit prévoir d'effectuer des essais dans d'autres régions, hors Europe.

L'Autriche n’a pas été choisie par hasard. En effet, l’un des principaux partenaires de Sony dans le projet, Magna Steyr, est basé dans le pays.

Un son parfait

Le nouveau concept-car disposant d’une connexion 5G est équipé de multiples caméras et capteurs. La Vision-S jouit d'un système à transmission intégrale avec deux moteurs et jusqu'à 400 kW de puissance, soit 536 chevaux au total. La berline peut atteindre la vitesse de 240 km/h et passe de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes, promet Sony.

Le style de la voiture «évoque de nombreuses productions récentes, de la Tesla Model S à la Porsche Taycan, en passant par la Pininfarina Battista ou la Lucid Air», note le magazine L’Automobile. Mais la différence se fait dans l'habitacle où plusieurs écrans de grande taille occupent toute la largeur du tableau de bord.

Son installation audio sophistiquée propose un son à 360 degrés. Des haut-parleurs sont installés dans les sièges. Sony n’a pas encore communiqué sur une commercialisation de la Vision-S.