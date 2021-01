Des ancêtres du requin s’adonnaient au cannibalisme intra-utérin

Une nouvelle étude avance que le gigantesque mégalodon, qui vivait il y a environ 15 à 3,6 millions d'années et atteignait au moins 15 mètres de long, donnait naissance à des bébés plus grands que la plupart des humains adultes parce qu’ils mangeaient des œufs non fécondés produits par les ovaires de leur mère.