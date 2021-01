Apple pourrait limiter la liberté de ses utilisateurs, estime le fondateur de Telegram

Le fondateur de la messagerie Telegram Pavel Durov a conseillé aux utilisateurs d’iOS de passer sur Android, estimant que le géant américain pourrait limiter leur liberté.

«Apple et Google posent un problème de liberté bien plus important que Twitter. Apple est le plus dangereux des deux, car il peut limiter complètement votre accès aux applications», estime-t-il.

Dans le même temps, il est possible d'installer ses propres applications sur Android via des fichiers APK, indique Pavel Durov, invitant les utilisateurs à opter pour Android afin de «maintenir l'accès à la libre circulation de l'information».

Sanctions suite à l'émeute au Capitole

Cette déclaration est en fait une réaction au retrait de l'App Store et de Google Play du réseau social Parler, utilisé par les partisans de Donald Trump qui ont assiégé le Capitole le 6 janvier.

Apple et Google accusent les fondateurs de ce réseau de ne pas assez modérer et d’avoir diffusé des «menaces à la sécurité publique». Apple a averti que Parler ne reviendrait pas sur l'App Store tant qu'il n'aura pas «démontré sa capacité à filtrer efficacement les contenus dangereux et nocifs».