«Elfes» et «jets bleus»: des phénomènes naturels rares capturés depuis l’ISS – vidéo

Les caméras de la Station spatiale internationale (ISS) ont capturé deux phénomènes naturels rares appelés «elfes» et «jets bleus». La vidéo a été postée sur la chaîne YouTube de l’Agence spatiale européenne (ESA):

Les images montrent un flash se produire au-dessus de la surface de la Terre, après quoi une colonne de lumière bleue perce l’atmosphère.

Selon l’agence, cet éclat de lumière est causé par les dénommés «elfes» (acronyme de Emission of Light and Very low-frequency perturbations from Electromagnetic pulse Sources, ELVES). Ils émergent du sommet des nuages orageux et peuvent atteindre des centaines de kilomètres en diamètre.

Les «jets bleus» sont quant à eux des courants lumineux qui émanent de l’intérieur des nuages orageux. À près de 50 kilomètres d’altitude, leur luminescence commence à disparaître. L’ESA souligne que ces deux phénomènes ne durent que quelques millisecondes.