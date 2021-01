Un système planétaire «synchronisé» découvert par des astronomes - vidéo

Dans le cadre d’une étude dirigée par l’Université de Genève et l’Université de Bern, des astronomes ont trouvé un système de six exoplanètes évoluant autour d’une étoile avec une résonance orbitale jusque-là inconnue. Les chercheurs estiment que cela aidera à en apprendre plus sur la formation et l’évolution des planètes.