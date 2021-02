Comment savoir si votre Wi-Fi a été piraté

Ralentissement du téléchargement, clignotement de votre routeur alors que tous vos dispositifs sont éteints ou encore présence d’un appareil étranger sur sa liste DHCP sont autant d’indices d’un possible piratage de votre Wi-Fi. Pour y remédier, changez votre mot de passe, conseille un expert en sécurité informatique.

Le spécialiste en sécurité des systèmes d’information Yakov Grodzenski a expliqué à la chaîne de télévision russe Zvezda comment repérer que votre Wi-Fi a été piraté. L’indicateur le plus évident est l’étrange lenteur de votre Internet.

«Vous voyez que la vitesse de téléchargement de certains fichiers est beaucoup plus basse que d’habitude. Cela pose la question du vol de Wi-Fi», indique-t-il.

L’expert conseille de commencer par déconnecter tous les appareils et dispositifs, Smart TV comprise, et de jeter un coup d’œil à l’indicateur Wi-Fi du routeur. S’il clignote, des appareils étrangers sont connectés.

En outre, des applications spéciales permettent de savoir combien de dispositifs sont connectés au réseau Wi-Fi.

«Vous l’ouvrez et vous voyez une liste d’appareils connectés à votre Wi-Fi. Si vous signalez un appareil qui ne vous appartient pas, tout est clair», explique le spécialiste.

Changer le mot de passe

Un autre moyen de contrôle du réseau Wi-Fi, plus technique et donc destiné aux utilisateurs ayant une certaine expérience, consiste à entrer dans le panneau de commandes du routeur et d’y consulter la liste DHCP des clients laquelle indiquera la présence de dispositifs qui ne vous appartiennent pas.

«Si l’une des méthodes ci-dessus vous a permis de détecter un dispositif étranger, la solution la plus simple est de modifier le mot de passe de Wi-Fi à condition qu’il soit beaucoup plus compliqué qu’avant», résume l’expert.