Des scientifiques prouvent un effet bienfaisant de ce fruit pour le cerveau

Des composés phytochimiques contenus dans les pommes ont un effet bienfaisant sur le cerveau des souris, stimulant la neurogenèse et les cellules souches du cerveau responsables de l’éducation et de la mémoire, révèlent des scientifiques.

D'après une nouvelle étude menée sur des souris, les composés phytochimiques contenus dans les pommes stimulent la production de nouvelles cellules cérébrales, ce qui, selon des scientifiques, devrait contribuer à améliorer la mémoire et les fonctions cognitives. Les conclusions de leur étude ont été publiées dans la revue Stem Cell Reports.

Des scientifiques australiens et allemands ont découvert que les concentrations élevées de certains composés phytochimiques stimulent la neurogenèse, le processus de formation de nouveaux neurones cérébraux.

Les résultats des observations

Les résultats de leur expérience ont montré que, cultivées en laboratoire, les cellules souches du cerveau de souris adultes généraient plus de neurones et étaient mieux protégées de la mort lorsque la quercétine ou l'acide dihydroxybozoïque, des phytonutriments présents dans les pommes, étaient ajoutés aux cultures cellulaires.

Lors des expériences suivantes, les chercheurs ont découvert que certaines cellules souches se sont particulièrement multipliées et ont généré plus de neurones, notamment celles qui dans les structures du cerveau des animaux adultes sont liées à l’éducation et à la mémoire.

Dans le même temps, les scientifiques indiquent que les améliorations observées des fonctions cognitives après la consommation de composés de pommes sont jusqu'ici confirmées uniquement chez les animaux. Les scientifiques prévoient de vérifier dans de prochaines études si ces composés phytochimiques ou d’autres peuvent améliorer les fonctions cérébrales des humains.