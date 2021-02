Huawei développerait un concurrent à la PlayStation

Huawei veut conquérir le marché des consoles de jeux, rapporte le site Huawei Central en notant que le géant chinois de la technologie est en train de développer une console et des ordinateurs portables de jeux.

Playstation aura-t-il bientôt un nouveau concurrent? Selon le site Huawei Central, la marque veut se lancer dans la course aux consoles.

Une fuite sur le réseau social Weibo, à laquelle se réfère le site, suggère que Huawei développe une nouvelle console de jeux appelée MateStation et qui pourrait être lancée plus tard cette année en Chine parallèlement à la PlayStation 5 et à la Xbox Series X.

Les informations révèlent encore que le géant chinois pourrait inaugurer une nouvelle série d’ordinateurs portables de jeux.

Avant le lancement des consoles, qui prendra du temps comme le note le site, Huawei arrivera ainsi pour la première fois sur le marché des PC de jeux cette année, «ce qui convient parfaitement à la gamme d'ordinateurs portables actuels de la société et l'élargira davantage.»

Les fuites ne révèlent pas plus d’informations, dont le possible prix. Huawei n'a pour sa part annoncé aucun lancement de nouveau produit, mais l’information reste tout de même très probable, conclut le site.