Microsoft explique les caractéristiques de la prochaine mise à jour de Windows 10

La première mise à jour de Windows 10 pour 2021 ne contiendra pas de changements majeurs, selon le blog de l’entreprise.

Elle porte le nom de 21H1 et s’appuie sur sa petite sœur d’octobre dernier. Les utilisateurs recevront un certain nombre de corrections visant à améliorer la stabilité du système et certaines nouvelles fonctions. Les versions préalables commenceront à être diffusées dans les semaines à venir. La finale sera proposée au printemps 2021.

De plus, Microsoft a précisé que la version 21H1 suivrait les mêmes principes directeurs que la 20H2 et qu'elle serait compatible avec tous les ordinateurs et applications existants.

La mise à jour suivante

De sérieuses modifications sont prévues en revanche avec la 21H2, baptisée Sun Valley. Avec cette mise à jour, Windows 10 devrait recevoir une interface renouvelée, une nouvelle barre des tâches et plusieurs autres modifications.