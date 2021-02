Les marques de voitures les plus fiables, selon une étude

La société JD Power a publié son traditionnel classement des véhicules les plus fiables. Lexus et Kia sont parmi les constructeurs plébiscités. La fiabilité générale des modèles recensés est en hausse.

Comme chaque année, la société JD Power a publié son classement des véhicules et des constructeurs automobiles les plus fiables. Les analystes ont interrogé 33.251 propriétaires de voitures, possesseurs d’un modèle de 2018.

Les questions portaient sur des anomalies survenues au cours des 12 derniers mois. L’enquête prenait en compte 177 problèmes spécifiques, depuis la transmission jusqu’à l’air conditionné, en passant par les outils de navigation.

Chez les constructeurs, c’est Lexus qui propose les véhicules les plus fiables. La division haut de gamme de Toyota est d’ailleurs sacrée pour la neuvième fois en dix ans. Porsche, autre marque de luxe, se classe deuxième. Le podium est complété par Kia, première marque grand public à apparaître dans le classement.

Véhicules primés

Dans le détail, le modèle le plus fiable recensé est la Porsche 911. Sur le segment des véhicules compacts, c’est la Volkswagen Beetle, version modernisée de la célèbre Coccinelle, qui s’impose, alors que Toyota place deux modèles dans le top 5 avec la Corolla et la Prius.

Du côté des SUV, Kia est en tête sur les segments des petits comme des moyens véhicules, avec respectivement son modèle Sportage et son modèle Sorento.

Toyota se distingue de nouveau dans la catégorie des pick-up et des minivans avec le Tundra et le Sienna.

Des véhicules plus fiables

Les analystes de JD Power précisent que la fiabilité des véhicules recensés a nettement augmenté, au point d’atteindre un niveau record dans cette enquête de 2021. L’ensemble des problèmes listés par les propriétaires a ainsi diminué de 10% par rapport à l’an dernier.

Mais si les véhicules gagnent en fiabilité globale, des soucis d’obsolescence continuent de se déclarer, liés notamment aux technologies embarquées.

«Les véhicules d'aujourd'hui, vieux de trois ans, sont de meilleure qualité et plus fiables que les années précédentes. La plupart des propriétaires ne voient pas leurs véhicules se décomposer ou se désagréger mais, pour beaucoup, la technologie des véhicules fonctionnent mal ou de manière inconstante», explique dans un communiqué Dave Sargent, vice-président mondial pour l'automobile chez JD Power.

Le responsable appelle les constructeurs à résoudre ces problèmes d’obsolescence technologique, en mettant à jour leur véhicule, pour mieux fidéliser les consommateurs.