La Chine prévoit la construction de sa fusée pour une mission lunaire habitée en 2030

L’Administration spatiale nationale chinoise (CNSA) prévoit déjà une nouvelle génération de fusées en vue d’envoyer une mission habitée sur la Lune d’ici 2030, rapporte le Global Times lundi 1er mars. L’engin sera capable de transporter une charge utile de 100 tonnes, soit quatre fois plus que Longue Marche-5 (ou Chang Zheng-5), la fusée chinoise la plus puissante actuellement.

«Nous travaillons au lancement de travaux de recherche sur le lanceur lourd dans le cadre du 14e plan quinquennal (2021-2025)», a déclaré Luan Enje, ancien directeur de la CNSA.

Les études de faisabilité de ce modèle de fusées sont pratiquement terminées. Il attend désormais l’approbation des autorités.

Un autre expert resté anonyme a indiqué que cette approbation devrait se faire dans les deux prochaines années si Pékin veut espérer atteindre ses objectifs. Il avait déjà fallu 10 ans pour concevoir Longue Marche-5 une fois que son étude avait été approuvée, rappelle-t-il.

Puissance spatiale

Bien qu’aucun nom n’ait été révélé, les spécialistes contactés par le tabloïd chinois spéculent sur Longue Marche-9. Un modèle qui «propulsera l’avancement de l’industrie spatiale chinoise», avance auprès du média Song Zhongping, observateur de l’espace apparaissant régulièrement à la télévision nationale.

Après la domination des Russes et des Américains dans ce domaine, la Chine cherche à devenir une puissance spatiale d’ici 2030 via cet objectif de mission lunaire habitée. La supposée fusée Longue Marche-9 devrait permettre de le concrétiser, en plus de construire une base de recherche et une centrale électrique sur le satellite terrestre. Elle pourra également servir à une future mission habitée sur Mars. Un premier lancement est prévu en 2028.