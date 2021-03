Google avertit ses utilisateurs que Google Photos peut altérer la qualité de leurs images

Après avoir annoncé la fin du stockage gratuit et illimité, Google Photos a prévenu ses utilisateurs d’un écart important à venir entre les modes Haute Qualité et Qualité originale des images stockées.

Les utilisateurs de Google Photos ont reçu un courriel les informant que la qualité de leurs images pourrait être altérée: la firme explique qu’il y aura désormais un écart significatif entre les modes de stockage Haute Qualité et Qualité originale.

En novembre 2020, le groupe Google avait annoncé la fin du stockage gratuit et illimité à partir de 2021. Le groupe encourage ainsi les utilisateurs à opter pour un abonnement Google One pour y sauvegarder leurs photos en qualité optimale au lieu de se contenter des 15 Go de stockage offerts.

Pour rappel, le mode Qualité originale n’impose aucune restriction à la résolution des photos et vidéos conservées, alors que l’option Haute Qualité empêche le stockage de contenus au-delà d’une limite de 16 mégapixels ou de 1080 p. Or, la majorité des smartphones modernes sont équipés de capteurs inférieurs à 16 MP.

Ainsi, même si l’image fournie par Google dans son mail pour illustrer la différence entre les deux modes de qualité peut inquiéter, il est toujours probable que la plupart des utilisateurs ne remarqueront pas le changement en question.