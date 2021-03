Google veut améliorer l’ouïe humaine avec «Wolverine»

La filiale du géant américain Google, Alphabet X, qui s’occupe des projets les plus ambitieux possibles, travaille sur l’élaboration d’un outil capable d’isoler le son d’une source ou d’une personne précise, rapporte Business Insider.

Selon le média, la compagnie, qui aurait commencé à travailler sur ce projet en 2018, veut créer un appareil qui puisse être porté sur les oreilles afin d’écouter précisément un interlocuteur dans un groupe où les voix se superposeraient.

Le projet est intitulé Wolverine en référence au super-héros des comics X-Men dont les sens sont hyper-développés: il voit plus loin qu'un humain normal, son ouïe est également très fine, et il peut reconnaître les personnes grâce à leur odeur, ce qui fait de lui un chasseur et un traqueur hors-pair.

L’équipe réfléchit aussi à d’autres applications pour cette technologie sans préciser lesquelles. Ni la date de la sortie, ni le prix du futur appareil n’y sont pas encore révélés.