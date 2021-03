Un expert en cybersécurité exhorte à supprimer cette application «très dangereuse» des smartphones

Le spécialiste en cybersécurité chez Forbes, Zak Doffman, a exhorté le 1 mars dans le magazine Forbes les utilisateurs de smartphones fonctionnant sous Android à supprimer immédiatement une application «très dangereuse».

Il s'agit de SuperVPN, lequel existe en version gratuite et payante et a été installé plus de 100 millions de fois. L’expert note qu'un service qui promet de «protéger votre vie privée et de vous protéger» fonctionne de manière inverse. M. Doffman rappelle que l’application est actuellement soupçonnée de fuites de données après avoir été suspectée dans le passé de cacher des logiciels espions malveillants.

Le rapport de Cybernews

Il a attiré l'attention sur un article publié le 26 février par les experts de CyberNews qui ont révélé que trois bases de données supposées contenir les identifiants de 21 millions d’utilisateurs de VPN avaient été vendues par un hacker.

Parmi les VPN concernés et dédiés à Android figurent SuperVPN, considéré comme l’un des réseaux privés virtuels les plus populaires pour le système d'exploitation de Google avec 100 millions de téléchargements ainsi que GeckoVPN et ChatVPN.

Contactées par CyberNews, les applications visées n’ont pas encore confirmé l’authenticité de cette fuite.

Six autres applications

«Cela vaut également la peine de mentionner qu'il existe au moins six autres applications similaires à SuperVPN, avec des descriptions et des logos identiques de différents créateurs sur Google Play Store», a précisé CyberNews à Zak Doffman.

Il a exhorté ceux qui souhaitent installer un VPN à opter pour un développeur bien connu avec des avis vérifiés. Et a appelé à éviter les applications gratuites.