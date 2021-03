Xiaomi pourrait présenter un smartphone capable de se recharger en quelques minutes

Un téléphone capable de se recharger en seulement quelques minutes serait développé par le géant chinois Xiaomi. Il pourrait être commercialisé bien plus tôt que prévu avec la sortie du Xiaomi Mi 11 Ultra, est-il indiqué sur Weibo.

Xiaomi met au point un smartphone capable d’être chargé à 100% en quelques minutes à partir d'un chargeur d'un nouveau type, estime Digital Chat Station sur le réseau social Weibo.

Le téléphone pourrait être chargé via un fil, sans fil, avec un autre appareil ou encore avec une batterie de 5.000 mAh. Sa présentation serait prévue pour le second semestre 2021 mais pourrait avoir lieu plus tôt, avec la sortie du Xiaomi Mi 11 Ultra, précise la source.

En 2020, Xiaomi avait déjà dévoilé le Xiaomi Mi 10 Ultra avec son chargeur filaire ultra rapide de 120W. En 2021, des téléphones dotés de chargeurs analogues ont été présentés par Vivo et Nubia.