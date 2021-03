Un astéroïde d’un km de diamètre est sur le point de frôler la Terre

Désigné comme «potentiellement dangereux» en termes astronomiques, un astéroïde d’un kilomètre de diamètre sera au plus près de la planète bleue ce dimanche à 17h02 (heure française), indique la NASA. Bien que le risque de collision soit exclu, il passera à une distance plus proche que bon nombre d’astéroïdes observés en 2021.

Mesurant un kilomètre de diamètre, un astéroïde passera près de la Terre ce 21 mars à une vitesse plus importante «que la plupart des astéroïdes», a fait savoir la NASA.

Baptisé 2001 FO32, ce corps céleste désigné comme «potentiellement dangereux» sera au plus proche de notre planète à 17h02 (heure française), à une distance de 2.016.158 kilomètres, soit cinq fois plus que celle entre la Terre et la Lune.

Le risque de collision a été écarté par l’agence spatiale américaine pour une période de plusieurs siècles à venir.

Connu depuis 2001, ce corps rocheux appartient à la famille des astéroïdes géocroiseurs qui menacent de croiser l’orbite terrestre en faisant le tour du Soleil en au moins une année, indique la NASA. C’est la raison pour laquelle il attire une attention particulière des chercheurs.

La rencontre du 21 mars offrira aux astronomes l'occasion de mieux définir la taille et l'albédo de l'astéroïde (c'est-à-dire à quel point sa surface est brillante ou réfléchissante) et de construire des hypothèses sur sa composition.

Il sera possible d’observer le passage de l’astéroïde dans l’hémisphère Sud et à des latitudes Nord basses, indique Paul Chodas, directeur du Centre d'étude des objets proches de la Terre (CNEOS), géré par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud.

Afin de pouvoir le voir, les astronomes amateurs auront besoin de se servir d’un télescope d’au moins une vingtaine de centimètres de diamètre, a-t-il précisé. En plus de cela, des cartes stellaires pourraient être nécessaires pour le trouver, a ajouté M.Chodas.

Passages d’astéroïdes en 2021

Plusieurs astéroïdes ont déjà frôlé la Terre en 2021. À la mi-janvier, un astéroïde d’un diamètre estimé entre 0,5 et 1,1 kilomètre a été observé à une distance de huit millions de kilomètres.

Fin janvier, un corps céleste faisant 257 mètres de long est passé près de notre planète à 5,9 millions de kilomètres de nous, soit 15 fois la distance Terre-Lune.

Fin février, un autre astéroïde d'un diamètre d'environ 213 mètres s’est approché de la planète bleue à une distance d'environ quatre millions de kilomètres.