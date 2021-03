Serait-ce un autre symptôme du Covid-19?

La liste des symptômes du Covid-19 semble s’allonger. Après l’altération du goût et de l’odorat, les troubles respiratoires et digestifs ou encore une fatigue chronique, la maladie pourrait entraîner des troubles de l’audition, estiment des chercheurs.

Certains problèmes, comme la perte d'audition, sont associés au Covid-19, selon une recherche scientifique de l'université de Manchester et du NIHR Manchester Biomedical Research Center (BRC). Ainsi, sur la base des études à leur disposition qui identifient une association entre le Covid-19 et des troubles vestibulaires et auditifs, ils ont établi que la prévalence de la perte auditive était de 7,6%. L'acouphène était le symptôme audiovestibulaire le plus fréquemment documenté (14,8%) et les vertiges celui le moins fréquemment rapporté (7,2%). Les résultats ont été publiés dans l'International Journal of Audiology.

«Des maladies infectieuses comme la rougeole, les oreillons et la méningite sont déjà connus pour fragiliser l’audition», rappellent les chercheurs britanniques.

Ils disent avoir reçu au cours des derniers mois de nombreux courriels de personnes «qui ont signalé un changement dans leur audition ou des acouphènes après avoir eu le Covid-19». Selon eux, plus de 13% des patients ayant quitté l’hôpital ont signalé un changement au niveau de l’audition.

Les scientifiques espèrent que leur étude aidera à prouver l’existence d’un lien entre le Covid-19 et les problèmes d'audition.

«Comprendre les effets à long terme»

Toutefois, ils précisent que les données qu’ils ont étudiées reposaient essentiellement sur des questionnaires ou des dossiers médicaux plutôt que sur des tests auditifs scientifiquement fiables et qu’il est nécessaire d’approfondir les travaux dans ce domaine.

«Il est urgent de mener une étude pour comprendre les effets à long terme du Covid-19 sur le système auditif», affirme l'un des professeurs sur le site de l’université de Manchester.

Dans ce contexte, les scientifiques prévoient d’étudier le lien entre ces facteurs et d'autres, tels que le mode de vie ou encore les interventions lors de soins intensifs.

«Bien que cela soit alarmant, la prudence est de mise car il n'est pas clair si les modifications de l'audition sont directement imputables au Covid-19 ou à d'autres facteurs, tels que les traitements lors des soins urgents», concluent-ils.

Le signe le plus fréquent

Des symptômes comme la perte du goût et de l’odorat ont été révélés dès les premiers cas enregistrés de Covid-19. Ils ont été notamment ressentis par Brigitte Macron qui a avoué avoir souffert d’une «forme médiane» du virus durant les fêtes de fin d’année.

D’ailleurs, dès fin novembre 2020, le Bureau des statistiques nationales du Royaume-Uni faisait état du symptôme le plus fréquent du Covid-19: la perte du goût et de l'odorat, contrairement à l'idée répandue selon laquelle ce serait la fièvre et une toux sèche.