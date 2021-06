La NASA prévoit des missions sur Vénus pour la première fois depuis des décennies

La NASA a annoncé mercredi qu'elle prévoyait de lancer deux missions scientifiques sur Vénus entre 2028 et 2030, les premières de ce type depuis plusieurs décennies, afin d'étudier l'atmosphère et l'histoire géologique de la planète la plus proche de la Terre.

L'agence spatiale américaine a indiqué qu'elle allouait quelque 500 millions de dollars au développement de chacune des deux missions.