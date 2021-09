Le Spoutnik V garantit une protection plus élevée contre le variant Delta, selon des scientifiques argentins

Le Spoutnik V a montré une meilleure efficacité contre le variant Delta par rapport à deux autres vaccins anti-Covid, selon une étude de chercheurs de l’université nationale de Cordoba, en Argentine. Plus tôt, des experts américains avaient décrit les conditions du développement d’une immunité «surhumaine».

Le vaccin russe Spoutnik V s’est avéré plus efficace que les préparations Sinopharm et AstraZeneca quant à la neutralisation de la souche Delta du SARS-CoV-2 chez des personnes qui ont déjà été infectées par le nouveau coronavirus.

Cette conclusion a été annoncée cette semaine par des experts de l’Institut de virologie au sein de l’université nationale de Cordoba, en Argentine, sur la base d’une étude effectuée récemment.

Les scientifiques ont comparé au total les réponses immunitaires à la souche originelle du SARS-CoV-2 et au variant Delta chez 309 personnes. Parmi les participants à l’étude, 41 ont déjà été malades du Covid-19 mais non-vaccinés tandis que 268 avaient reçu deux injections des vaccins AstraZeneca (78 personnes, dont 21 exposées au Covid-19), Spoutnik V (89 personnes, dont 55 exposées au Covid-19) et Sinopharm (101 personnes, dont 40 exposées au Covid-19).

Chez tous les participants à la recherche, les chercheurs ont identifié une résistance immunitaire au variant Delta plus faible qu’au virus originel.

La réduction de l’immunité la plus importante après un contact avec la souche Delta a été observée chez les bénévoles qui n’étaient pas vaccinés.

Chez les personnes qui n’ont pas encore été contaminées par le Covid-19 et se sont fait vacciner par les trois vaccins étudiés, la chute de l’efficacité des anticorps a été à peu près égale.

En ce qui concerne les réponses immunitaires de ceux qui avaient été malades avec le nouveau coronavirus et étaient complètement vaccinés, face au Delta les organismes des individus immunisés avec le Spoutnik V ont généré plus d’anticorps que les organismes des personnes vaccinées avec le Sinopharm et l’AstraZeneca.

Les auteurs de l’étude ont en même temps constaté que l’immunisation avec les trois vaccins anti-Covid analysés garantissait la résistance au variant Delta.

L’immunité hybride la plus puissante

Les résultats de cette étude argentine sont proches des conclusions de scientifiques américains qui avaient également effectué ces derniers mois une série de recherches portant sur les réponses immunitaires au SARS-CoV-2.

Les plus fortes réactions immunitaires au nouveau coronavirus ont été détectées chez des individus qui avaient été d’abord infectés par le Covid-19, notamment en 2020, et ensuite cette année ont été vaccinés avec des vaccins à ARN messager.

La neutralisation extrêmement élevée des cellules du virus SARS-CoV-2 par des anticorps de cette immunité hybride a poussé les professionnels à la qualifier de «surhumain».

Les chercheurs ont aussi découvert que la mémoire immunitaire de l’organisme humain développée après le contact avec le virus naturel et la vaccination par des préparations à ARN messager permettait de lutter efficacement contre plusieurs coronavirus et leurs variants.