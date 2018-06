Baran-Rapan

Adresse: 11 rue Teatralnaïa, Sotchi

Addition moyenne: ₽₽₽₽

Cuisine: Géorgienne

Tél.: +7 999 655 33 44

Ouvert: du lundi au dimanche de 14h00 à 00h00

Le nom du restaurant cache deux traditions culturelles et gastronomiques. La cuisine caucasienne propose une viande juteuse, des herbes aromatiques de montagne, des épices abkhazes, et la cuisine de la mer Noire du poisson (y compris Caspien) et des fruits de mer; tout est fourni par les fermes locales. Le restaurant se positionne comme conceptuel et de première classe: soyez donc prêts à des expériences gastronomiques audacieuses et à une addition salée.

L'idée est soulignée par l'intérieur: la décoration allie la pierre, le bois et le métal, le rez-de-chaussée avec cuisine ouverte et une scène musicale avec un escalier tournant en forme de rapana veiné mène au premier étage dans une salle confortable — avec un barbecue, un comptoir de contact et une zone vinothèque avec des vins exclusifs. Certains plats ressemblent à de vraies œuvres d'art: par exemple, la huître impériale avec du citron vert abkhaze dans la gamme de couleur lilas, émeraude, vert clair et argent. Le dos d'agneau avec des topinambours grillés et une mousse aux truffes reluit avec des couleurs violettes, rouges, corail et crème. Comme il se doit pour la haute cuisine, les plats sont de taille réduite — l'établissement ne propose pas d'assouvir simplement sa faim mais de surprendre les papilles gustatives.