Adresse: 11 rue Navaguinskaïa, Sotchi

Addition moyenne: ₽₽₽₽

Cuisine: Italienne

Tél.: +7 928 880 10 21

Ouvert: du lundi au dimanche de 09h00 à 01h00

Dans le réseau de pizzerias Sicilia, il est possible de bien manger à un prix abordable et dans une bonne ambiance. Au menu: toutes les pizzas classiques ainsi que d'autres plats de cuisine italienne, notamment les penne appétissantes avec trois sortes de champignons ou focaccia. Le Sicilia propose également de la cuisine japonaise: des rolls et des sushis. Ainsi que la cuisine russe — nous suggérons des pommes de terre grillées avec des champignons.

On y sert également des burgers et des soupes. A noter tout particulièrement le menu enfant: si les plats pour les adultes sont ordinaires et populaires, les recettes proposées aux enfants sont amusantes et originales. Le restaurant a aménagé un coin pour enfants, ce qui permettra aux parents de se reposer et de prendre tranquillement le petit-déjeuner, le déjeuner ou le dîner — les restaurants sont ouverts de 9h à 1h du matin.