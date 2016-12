Il plonge dans l’eau glacée pour sauver un chien (VIDEO)

Alexeï, un habitant de la ville russe de Simferopol, en Crimée, a plongé dans l'eau glacé d'un parc municipal pour sauver un chien.

Interviewé par un journal local après son exploit, il n'a pas considéré son acte comme héroïque : « les froids sont rares en Crimée. Un chien ne sait pas ce qu'est la glace et que c'est dangereux. Il court et n'arrive pas à s'arrêter à temps. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Il a commencé à se noyer dans l'eau glacée- je me suis déshabillé et j'ai sauté dans l'eau ».

En novembre dernier, des ouvriers de la région russe de Pskov ont sauvé un autre chien qui était tombé dans l'eau glacée.

En décembre, un couple a sauvé un chat dont les quatre pattes étaient prises dans la glace dans la région de Tcheliabinsk, en Sibérie, où il faisait alors —35°C.

On ne badine pas avec l'hiver en Russie…

