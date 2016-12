Une médecin brésilienne dans le Top-10 des personnalités de l’année

La revue britannique Nature a porté la Brésilienne Celina Turchi, spécialiste des maladies infectieuses, sur la liste des dix scientifiques les plus importants en 2016. C'est cette chercheuse qui a découvert la relation entre les cas de microcéphalie et le virus Zika.

Au cours de son travail avec une équipe de spécialistes du monde entier, Mme Turchi a pu établir que les femmes enceintes sont particulièrement susceptibles de contracter le virus Zika.

La multiplication des cas de microcéphalie, en premier lieu dans le nord-est du Brésil, a poussé les scientifiques à élargir la sphère de leurs recherches, a raconté la chercheuse à Sputnik. La population était très sensible au virus, qui s'est rapidement propagé en octobre 2015, et les médecins n'avaient pas, à l'époque, d'informations nécessaires sur le Zika et son impact sur la santé des femmes enceintes. Auparavant, on estimait que le virus ne présentait pas de menace particulière pour la santé des hommes.

« A ce moment-là, tout le monde comprenait qu'il fallait prêter une attention soutenue à cette question, qui a obtenu une ampleur sans précédent, car il s'agissait de femmes enceintes, pour lesquelles les conséquences pourraient être particulièrement graves », a-t-elle indiqué.

A l'heure actuelle, les autorités doivent en premier lieu assurer le bon fonctionnement des réseaux d'égout dans les villes, et diffuser des moyens de protection individuelle, surtout auprès des femmes, contre Zika, estime Mme Turchi.

La spécialiste conseille d'utiliser des insectifuges, de porter des vêtements à manches longues et pour les femmes, d'éviter tout contact avec les vecteurs de la maladie, c'est-à-dire les moustiques tigres.

Quant au vaccin capable de neutraliser l'action du Zika, il pourrait apparaître sur le marché d'ici 3 ou 5 ans, estime Celina Turchi.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».