Belgique: un fonctionnaire de l'Otan retrouvé avec une balle dans la tête

Vendredi, Yves Chandelon, auditeur général de l'Otan, a été trouvé une balle dans la tête à Andenne qui se trouve à 140 km de son lieu de travail et à 100 km de Lens, près de Tournai, où il réside, annonce l'édition Sudinfo.

Selon les journalistes, ce décès est entouré de mystères, car le haut fonctionnaire était propriétaire de trois armes déclarées, mais c'est d'une quatrième, non déclarée, retrouvée dans sa boîte à gants que le coup mortel est parti.

Selon les proches de M. Chandelon, il se sentait menacé. Comme il l'avait évoqué à son entourage, il pensait avoir été suivi et avait déjà reçu des appels « étranges ». Au sein de l'Otan, ce sexagénaire exerçait la fonction d'auditeur général qui l'amenait à traiter des dossiers liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Un profil susceptible d'exposer Yves Chandelon au danger.

La police namuroise a qualifié la disparition de « suspecte » et n'écarte pour le moment aucune piste.

