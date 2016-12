Le Pape offre six millions d’euros aux Ukrainiens pour Noël

Le Pape François a offert aux habitants d'Ukraine environ six millions d'euros en tant que cadeau de Noël, lit-on sur le site du conseil pontifical Cor Unum (un seul cœur).

Il s'agit notamment de la première tranche d'aide financière visant à lutter contre la crise humanitaire dans l'est du pays. Le communiqué de presse précise que l'argent est principalement destiné aux deux millions d'habitants de Donetsk, Lougansk, Kharkov et Dniepropetrovsk quelle que soit leur « religion, confession ou appartenance ethnique. »

La collecte de fonds a été organisée par les églises européennes suite à l'appel du pape à venir en aide aux Ukrainiens prononcé le 24 avril. Un comité spécial créé à cette fin a réussi à collecter 12 millions d'euros.

L'argent sera distribué par la nonciature apostolique du Vatican en Ukraine, équivalent d'une ambassade, pour acheter de la nourriture, des médicaments, payer des soins de santé, les loyers, etc.

Le 18 décembre, Claudio Gugerotti, ambassadeur du Saint-Siège en Ukraine, s'est rendu dans les régions l'est de l'Ukraine et a annoncé aux croyants que le pape François avait exprimé le désir de venir dans le Donbass pour les rencontrer une fois que « le calme et le temps de fraternité auraient été instaurés. »

Le conflit militaire dans le Donbass a commencé au printemps 2014 suite à la tentative des autorités de Kiev de réprimer par la force les contestations dans les régions de Donetsk et de Lougansk. Les deux parties ont plus d'une fois annoncé des trêves, mais les hostilités n'ont jamais complètement cessé. Selon les dernières données de l'Onu, le conflit a déjà tué plus de 9 500 personnes.

Le règlement de la crise fait l'objet de rencontres qui se tiennent dans le cadre du Groupe de contact de Minsk. Depuis septembre 2014, ce groupe a adopté trois documents axés sur la désescalade du conflit.

