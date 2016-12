Crash du Tu-154: ils allaient en Syrie pour fêter le Nouvel An avec les soldats russes

L'avion militaire Tu-154, qui se dirigeait vers la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans le nord-ouest de la Syrie, et s'est abîmé ce matin en mer Noire, transportait 92 personnes, dont huit membres d'équipage et 84 passagers, des soldats russes, les chanteurs du chœur de l'armée russe Ensemble Alexandrov et des journalistes.

Tous allaient en Syrie pour souhaiter de bonnes fêtes du Nouvel An aux soldats russes déployés dans la région.

Cette photo a été prise par un journaliste juste avant le décollage.

L'appareil emmenait notamment 64 membres de l'Ensemble Alexandrov, un des plus grands chœurs de l'armée russe. Il a été fondé en 1928 sous la direction d'Aleksandr Aleksandrov, un professeur de musique du Conservatoire de Moscou.

Durant la Seconde Guerre mondiale, le Chœur a donné plus de 1 500 représentations sur les deux fronts soviétiques, pour divertir les troupes prêtes à être déployées sur les champs de bataille, dans les tranchées ou les terrains d'aviation, aussi bien que dans les hôpitaux.

De nos jours, le chœur se composant de plus de 200 personnes donne régulièrement des concerts dans des districts militaires et des unités de l'armée russe pour remonter le moral des soldats.

Les chanteurs se sont plusieurs fois produits dans des points « chauds », notamment en Afghanistan, en Yougoslavie, en Transnistrie, au Tadjikistan et en Tchétchénie. Le chœur a donné des concerts dans plus de 70 pays en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique.

Les musiciens ont reçu plusieurs prix prestigieux russes et internationaux.

L'appareil transportait également huit militaires, deux fonctionnaires, Elisabeth Glinka (connue comme « docteur Lisa », directeur exécutif d'une organisation publique chargée d'aider les personnes nécessiteuses) et neuf journalistes qui devaient couvrir les concerts en Syrie.

Les journalistes présents à bord du Tu-154.

На борту была также съёмочная группа НТВ pic.twitter.com/C7vdvvaeVF — Дмитрий Борисов (@ddb1) 25 декабря 2016 г.

​

Съёмочная группа Первого канала была на борту потерпевшего крушение самолёта pic.twitter.com/FE705rWpCz — Дмитрий Борисов (@ddb1) 25 декабря 2016 г.

​

​

L'avion a disparu des radars peu après son décollage ce dimanche matin à 05H40 (02H40 GMT).

Des débris de l'avion ont été retrouvés en mer Noire.

​

Des militaires du Comité d'enquête de Russie ont ouvert une enquête criminelle sur le crash du Tu-154.

On ignore pour le moment s'il y a des survivants au crash.