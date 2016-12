Allemagne: 54.000 personnes évacuées à cause d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale

Plus de 54 000 habitants de la ville d'Augsbourg dans le sud de l'Allemagne étaient en cours d'évacuation ce dimanche à cause d'une grande bombe britannique de l'époque de la Seconde Guerre mondiale découverte dans le centre-ville.

Il s'agit de l'évacuation la plus importante en Allemagne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Environ 900 policiers ont été mobilisés.Cette bombe de 1,8 tonne a été lancée sur Augsbourg lors d'un bombardement en 1944, suite auquel la ville a été complètement détruite. Elle a été découverte le 20 décembre lors d'un chantier dans le centre-ville. Les autorités ont délimité un secteur de sécurité de 1 500 mètres de diamètre autour du lieu de la découverte.

« Aujourd'hui, j'appelle toutes les personnes concernées à quitter, si possible par elles-mêmes, le secteur », a déclaré Kurt Gribl, le maire de cette ville bavaroise, dans une vidéo publiée sur son compte Twitter.

© RIA Novosti. Sergei Krasnoukhov Découverte d’un chasseur de la Seconde Guerre mondiale dans les Kouriles

La police n'a pas précisé combien de temps prendrait le processus de désactivation de la bombe. Les autorités sont convaincues que la majorité des évacués pourront se loger chez leurs proches ou leurs amis. Pour ceux qui n'y parviendront pas, les autorités ont ouvert des abris d'urgence dans des écoles ou des salles de gymnastique.

Les autorités de la ville ont également annoncé que les transports en commun seraient gratuits ce dimanche.

Plus de 70 ans après la fin de la guerre, l'Allemagne est toujours remplie de bombes qui n'ont pas explosé. On en découvre tous les ans. Selon les autorités, le nombre de bombes dans le sous-sol de Berlin s'élève à 3 000.

La plus grande opération de désactivation depuis la fin de la guerre a eu lieu en décembre 2011 dans la ville de Coblence dans l'ouest de l'Allemagne. Deux bombes découvertes au fond du Rhin ont été désactivées.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».