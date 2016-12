Malade, la Reine Elizabeth II n'a pas assisté à la messe de Noël

La Reine d'Angleterre Elizabeth II continue de se rétablir après un gros rhume et n'a pas pu participer à la messe de Noël prévue ce dimanche dans sa résidence de Sandringham (est de l'Angleterre), où la famille royale célèbre traditionnellement les fêtes de fin d'année, annonce Buckingham Palace.

La reine était absente de la messe de Noël pour la première fois depuis 1988.

« La reine continue de se rétablir d'un gros rhume », a indiqué Buckingham Palace, tout en soulignant que la Reine ne quittera pas son domicile.

Cependant, Elizabeth II sera présente aux cérémonies qui se tiendront dans les locaux internes de sa résidence de Sandringham.

« Sa Majesté participera aux célébrations de Noël de la famille royale au cours de la journée », précise le communiqué.

En début de semaine, la reine et son mari Philip, respectivement âgés de 90 et 95 ans, avaient déjà dû retarder d'une journée leur départ pour Sandringham, à cause de ce même rhume. Ils n'y sont arrivés que jeudi en hélicoptère.

Malgré le rhume, le prince Philip a assisté à la messe de Noël à Sandringham, en s'y rendant à pied en compagnie de son fils le prince Charles et d'autres membres de la famille royale. Le public les a salués près de la chapelle de Sandringham.

