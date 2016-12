Sauvetage incroyable de deux enfants des roues d'une voiture folle

Vous ne croyez pas aux super-héros? Vous pensez que Spiderman, Superman et Batman n'existent que dans des films fantastiques? Alors, vous avez tort. Certains super-héros habitent parmi les gens ordinaires.

Un mécanicien indonésien a fait preuve d'une agilité stupéfiante quand il a arraché ses deux petits enfants des roues d'une voiture qui a failli les renverser.

Son acte courageux a été capturé par la caméra de surveillance. Le clip montre un homme accroupi qui répare une moto tandis que ses enfants jouent à proximité.

Alors que les enfants traversent le trottoir, l'homme tourne brusquement la tête pour les regarder et voit une scène terrifiante: un véhicule se dirigeant à grande vitesse en direction de ses enfants. En une fraction de seconde, il se lève, court vers ses enfants, les saisit et fait un saut en arrière avec les deux petits dans ses bras.

Cet exploit défiant la mort de l'Indonésien a été salué par des internautes qui l'ont comparé à l'acteur de cinéma hollywoodien Jackie Chan.

« Boss, il faut être honnête, tu as été mordu par une araignée », a écrit un commentateur, se référant au célèbre super-héros Spiderman.

« Avec des mouvements meilleurs que ceux de Jackie Chan, il a sauvé deux enfants », a écrit un autre.

La vidéo a été postée par Gossip Village, un groupe taïwanais sur Facebook, et a déjà recueilli plus de 1,1 million de vues. Le post viral ne précise ni où ni quand l'incident s'est passé, mais les internautes suggèrent que la vidéo a été filmée en Indonésie. Selon le site d'informations indonésien Jambi Trubine, l'incident a eu lieu à Selatan Jaya Motor, près d'un petit atelier de réparation local dans la ville de Jambi.

