Crash du Tu-154: les habitants de Donetsk rendent hommage aux victimes

Une manifestation afin de rendre hommage aux victimes de la catastrophe aérienne du Tu-154 russe a été organisée ce dimanche à Donetsk.

Une planchette avec les noms des victimes et des messages de condoléances a été installée sur la place près de la mairie de la ville. Des centaines d'habitants de Donetsk ont apporté des fleurs et des bougies, des représentants de l'administration et d'autres responsables de la ville participant à la manifestation.

Auparavant, le chef de la république autoproclamée de Donetsk Alexandre Zakhartchenko avait présenté ses condoléances aux familles des victimes.

© Sputnik. Dmitry Petrochenko Un avion militaire russe à destination de la Syrie s'écrase avec 92 personnes à bord

L'avion militaire Tu-154, qui se dirigeait vers la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans l'ouest de la Syrie, et qui s'est abîmé ce matin en mer Noire, transportait 92 personnes, dont huit membres d'équipage et 84 passagers, des soldats russes, des chanteurs des Chœurs de l'Armée rouge (Ensemble Alexandrov) et des journalistes.

L'avion a disparu des radars peu après son décollage ce dimanche matin à 05H40 (02H40 GMT). Des débris de l'avion ont été retrouvés en mer Noire. Des militaires du Comité d'enquête de Russie ont ouvert une enquête criminelle sur le crash du Tu-154. En Russie, le lundi 26 décembre a été déclaré jour de deuil en mémoire des personnes décédées dans le crash du Tu-154.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».