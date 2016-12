Souvenons-nous de ceux qui nous ont quittés en 2016.

David Bowie

© AFP 2016 NILS MEILVANG/SCANPIX NORDFOTO David Bowie

Le célèbre musicien David Bowie a profondément influencé la musique contemporaine. Ayant commencé sa carrière dans les années 1960, il a rapidement gagné en popularité prouvant ainsi qu'il était doué d'un immense talent. Le cancer n'a pas empêché le musicien de publier l'album Blackstar deux jours avant sa mort.

Alan Rickman

© AFP 2016 FADEL SENNA Alan Rickman

En tant qu'acteur ou voix, Alan Rickman a participé à des dizaines de films. Son expérience théâtrale l'a aidé à devenir un des acteurs les plus connus dans le monde du cinéma. Beaucoup de spectateurs le connaissent pour son rôle dans les films de l'univers Harry Potter, où il joue l'énigmatique Severus Rogue.

Umberto Eco

© AFP 2016 FILES / GIUSEPPE CACACE Umberto Eco

Umberto Eco était philosophe, historien, écrivain, théoricien de la culture et critique littéraire. L'Italien était un géant de la culture européenne qu'il étudiait attentivement. Ses livres qui touchent à tous les genres représentent un témoignage de sa puissance intellectuelle.

Prince

© REUTERS/ Chris Pizzello Prince

Le célèbre chanteur Prince est devenu une star de la musique mondiale dans les années 1980. Virtuose de la guitare et vocaliste accompli, il était un musicien populaire dans le monde entier et dégageait une énergie fantastique qui ravissait ses millions de fans.

Mohammed Ali

© AFP 2016 Mohammed Ali

Le légendaire boxeur Mohammed Ali a révolutionné son sport. Son titre de champion du monde a marqué l'avènement d'une nouvelle époque au milieu des années 1960. Il n'était pas seulement un grand sportif, mais également un citoyen avec des principes politiques et éthiques bien marqués.

Léonard Cohen

© AFP 2016 FABRICE COFFRINI Léonard Cohen

Les secrets de l'âme humaine résonnaient dans les chansons de Léonard Cohen. Ses morceaux touchaient aux sujets les plus importants de la vie sur Terre: il parlait d'amour et d'humanité avec force et sagesse.

Fidel Castro

© Sputnik. Edouard Pessov Fidel Castro

L'histoire contemporaine de Cuba est inimaginable sans son dirigeant Fidel Castro qui était à la tête de la révolution sur l'île à la fin des années 1950 et dont il a tenu les rênes durant des décennies. Sa mort en novembre 2016 a signifié la fin d'une époque.

John Glenn

© AP Photo/ Jay LaPrete John Glenn Speaks in Ohio, 2012

John Glenn est un des astronautes les plus célèbres de l'histoire. En février 1962, il est devenu le premier astronaute américain à effectuer un vol en orbite autour de la Terre, rejoignant ainsi le Soviétique Iouri Gagarine qui avait réussi l'exploit en 1961. En 1998, John Glenn est devenu le plus vieil astronaute dans l'espace, encore un exploit.

