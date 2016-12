Noël: des écoliers russes offrent à la Syrie 40 tonnes de cadeaux

Les écoliers syriens ont reçu plus de 40 tonnes de cadeaux dans le cadre de l'action intitulée « Des enfants de Russie aux enfants de Syrie », a annoncé le ministère russe de la Défense.

« Des écoliers des régions russes de Koursk et de Vologda ont collecté plus d'un millier de boîtes de cadeaux pour leurs camarades syriens. Outre les traditionnels bricolages de Noël, les cartes postales et les fournitures de bureau, ils y ont mis des souvenirs caractéristiques de leurs régions », lit-on dans le communiqué.

Акция «Дети России – детям Сирии!»: Самолеты ВКС РФ доставили более 40 т подарков детям Сирии https://t.co/s16YmzMwLr pic.twitter.com/rdl60vOtpU — SelenaZet (@ZetSelena) 19 декабря 2016 г.

​Les enfants de Vologda ont ainsi envoyé en Syrie des dentelles de lin, des coffrets en écorce de bouleau, des jouets en laine et en céramique ou encore des matriochkas (poupées russes). Leurs camarades de Koursk ont préparé des cadeaux faits main décorés du rossignol de Koursk, symbole de leur région.

​Au total, 45 tonnes de cadeaux ont été acheminés à la base aérienne russe de Hmeimim en Syrie dans le cadre de cette action nationale. L'initiative a réuni des jeunes étudiants d'écoles militaires et ordinaires de nombreuses régions russes, notamment Toula, Kostroma, Moscou, Vladimir, Vologda, Tver et Kalouga.

​Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».