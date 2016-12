Ski sur sable: les Européens surfent sur les dunes iraniennes (vidéo)

© AFP 2016 GEORGE OURFALIAN L’armée syrienne à l’épreuve de la neige (vidéo)

Les pros de la glisse européens troquent les cimes alpines contre les dunes de sable. Une équipe de skieurs suisses, allemands et autrichiens s'est rendue dans le désert de l'île de Qeshm pour conquérir ses crêtes de sables, révèle The Daily Mail.

Les paysages de l'île ressemblent de loin à ceux de l'Alaska, sauf qu'au lieu de la neige, il y a du sable, raconte un responsable de l'équipe.

Situé sur la côte sud de l'Iran, Qeshm est la plus grande île du golfe Persique, mais aussi l'une des plus chaudes, le mercure atteignant en été 35 degrés. De fait, l'équipement des skieurs était pour le moins léger: un short et une casquette.

« Je n'ai jamais fait de ski dans des lieux aussi arides », a avoué le skieur autrichien Markus Ascher.

À regarder la vidéo, les adeptes de la glisse accomplissent leurs tours fous avec une légèreté incroyable. Mais en réalité, avouent les sportifs, ils avaient une peur bleue.

« Quand on regarde ces dunes d'en bas, elles ne semblent pas dangereuses du tout, mais quand on est au top, ça donne des sueurs froides », raconte le skieur Fabian Lentsch.

L'Iran est la dernière étape de la longue tournée de ces amateurs de frisson. Avant, ils étaient déjà partis à la conquête des dunes arméniennes, grecques et turques.

